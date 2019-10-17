Минск и Москва продолжают работу над соглашением о взаимном признании виз

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия продолжают работать над проектом соглашения о взаимном признании виз, некоторые его положения не устраивают белорусскую сторону. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью ряду белорусских СМИ, которое публикует в четверг портал tut.by.

"Оно (соглашение) готово, но, честно говоря, мы хотели бы посмотреть на него более внимательно: в нем сохраняется возможность контроля граждан третьих стран на совместной белорусско-российской границе, что не совсем устраивает белорусскую сторону. Поэтому мы занимаемся работой над этим соглашением", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Макей пояснил, что данный вопрос не связан с процессом подготовки документов по углублению белорусско-российской интеграции. "С интеграцией этот вопрос не связан. Этот вопрос находится в нашей повестке дня, и мы анализируем положения этого соглашения. Думаю, будем обсуждать с нашими российскими коллегами", - заявил глава МИД Белоруссии.

Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, однако этого не произошло. Белорусская сторона объяснила это необходимостью проведения перед подписанием документа внутригосударственных процедур. Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию.