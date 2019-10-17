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Саммит Россия – Африка

Гостей саммита Россия-Африка в Сочи угостят черноморскими деликатесами

Гости также смогут попробовать вина российского производства

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль для гостей и жителей Сочи, где свое мастерство покажут лучшие повара России, пройдет в рамках экономического форума Россия-Африка 23 и 24 октября. Об этом говорится в пресс-релизе Росконгресса.

"Гастрономический фестиваль Discover Russian Cuisine продемонстрирует гостям и участникам форума все многообразие гастрономической культуры России и ее региональных специалитетов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на фестивале будет представлена разноплановая русская кухня, лучшие шеф-повара России, Люксембурга, Франции и Бельгии проведут открытые мастер-классы.

"Ялтинские шефы Андрей Савенков и Артур Видинш презентуют гастрономический сет "Истории Черного моря" - несколько блюд из аутентичных крымских продуктов; французско-бельгийский дуэт мэтров гастрономии Мишеля Ленца и Ролана Дебюса представит пикантный, ультрасовременный сет с использованием уникальных сортов российского чая; молодой шеф-повар Никита Приходько применит в своих блюдах сезонные и локальные продукты - сочетание простых, понятных и любимых вкусов", - сообщили в пресс-службе.

На гастрономическом фестивале также можно будет попробовать вина российского производства.

"В дни проведения форума Сочи примет более 3 тыс. гостей из 50 стран Африки, многие из них посетят нашу страну впервые. Наша задача не только представить им насыщенную деловую программу, но и показать традиционное русское гостеприимство, в том числе знаменитую на весь мир кухню и уникальные рецепты", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Российский экспортный центр" Андрея Слепнева.

О форуме

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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