Патриарх Кирилл: раскол на Украине затрагивает суть межцерковных отношений

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Тема церковного раскола и признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) затрагивает саму суть межцерковных отношений и единства православного мира. Об этом заявил перед заседанием Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Тема [действий Константинопольского патриархата и других церквей, связанных с признанием раскольнической группировки на Украине] затрагивает саму суть межцерковных отношений, и негативное развитие этой темы может разрушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение всеправославного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством, епископатом, мы должны будем сегодня принять решения по тем вопросам, о которых я сказал", - заявил он.

Ранее заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил ТАСС, что Священный синод РПЦ обсудит на заседании в четверг решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) о признании за патриархом Константинопольским Варфоломеем права на предоставление автокефалии ПЦУ.

12 октября 2019 года Архиерейский собор ЭПЦ признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ, за которой РПЦ не признает статуса канонической церкви. ПЦУ, созданная на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), - получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Другие поместные православные церкви не объявляли о том, что признают новую церковную структуру канонической. Решение патриарха Константинопольского Варфоломея о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.