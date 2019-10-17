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Ватикан выпустил "умные четки" для молитв

Для их использования необходимо скачать специальное мобильное приложение

РИМ, 17 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В рамках запущенной Папой Римским Франциском компании "Кликни и молись" (Click to pray) Ватикан представил инновационные четки (eRosario). Они представляют собой браслет с крестом, который активируется при знаке крещения.

Для использования четок в мобильное устройство необходимо загрузить специальное приложение, которое "научит молиться за мир в мире", указывает портал Vatican News. Такая "электронная молитва" сопровождается звуковыми текстами, а также изображениями. Стоимость гаджета составляет €99, и приобрести его можно в том числе в интернет-магазине Amazon. Заряда батареи хватает на четыре дня. Пока программа доступна только на трех языках: итальянском, испанском и английском.

В начале года Ватикан представил интернет-ресурс www.clicktopray.org, где также можно скачать приложение для разных операционных систем. Кроме того, по задумке ватиканских разработчиков, это является своеобразной "сетью Папы Франциска", которая объединяет в молитве миллионы людей по всему миру. Сайт состоит из трех разделов: "Молись с Папой", "Молитва дня" и "Молись в сети". В последней любой пользователь, включая Папу Римского, может обмениваться с другими своими молитвами. Ресурс доступен на шести языках: английском, итальянском, французском, испанском, португальском и немецком.

Святой престол активно пользуется интернетом. Помимо официального сайта и традиционных СМИ (газета, радио), Ватикан активно пользуется социальными сетями. Так, у Папы есть собственный аккаунт в Twitter  на нескольких языках, включая латынь. Число подписчиков английской версии достигает почти 18 млн человек, почти 17 млн человек подписаны на испанскую версию.

Теги
Франциск (Папа Римский)Ватикан
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