Ватикан выпустил "умные четки" для молитв

РИМ, 17 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В рамках запущенной Папой Римским Франциском компании "Кликни и молись" (Click to pray) Ватикан представил инновационные четки (eRosario). Они представляют собой браслет с крестом, который активируется при знаке крещения.

Для использования четок в мобильное устройство необходимо загрузить специальное приложение, которое "научит молиться за мир в мире", указывает портал Vatican News. Такая "электронная молитва" сопровождается звуковыми текстами, а также изображениями. Стоимость гаджета составляет €99, и приобрести его можно в том числе в интернет-магазине Amazon. Заряда батареи хватает на четыре дня. Пока программа доступна только на трех языках: итальянском, испанском и английском.