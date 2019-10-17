Минтруд сообщил, что в России около 72% государственных служащих в России - это женщины

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Около 72% государственных служащих в России - женщины, сообщила в четверг пресс-служба Минтруда.

В четверг первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко выступил на семинаре в Сочи в рамках совместного проекта Российской Федерации и Совета Европы в области реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

"Следует отметить, что государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72% государственных служащих - женщины", - сказал на семинаре Вовченко, которого цитирует пресс-служба Минтруда.

По словам первого замминистра, на высших должностях работают 40% женщин, на главных - 56%, на ведущих - 67%, то есть чем ниже должностной уровень, тем больше женщин.

Первый замминистра отметил, что в текущем составе правительства РФ две женщины являются заместителями председателя правительства и две - министрами. По его словам, заместителями федеральных министров являются 23 женщины и 130 мужчин. В Совете Федерации 28 сенаторов - женщины, из них две в должности председателя и заместителя председателя Совета Федерации. В составе Госдумы 70 женщин, рассказал Вовченко.