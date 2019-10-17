Суд Петербурга увеличил компенсацию получившей травму фристайлистке Комиссаровой

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу. Компенсацию морального вреда увеличили до двух млн рублей, также постановили выплатить один млн рублей штрафа", - сказала собеседница агентства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в четверг рассмотрел жалобу фристайлистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой), получившей травму позвоночника при подготовке к Олимпиаде в Сочи, на решение суда, согласно которому требования о взыскании с лечившей ее клиники компенсации были удовлетворены только частично. Как сообщила ТАСС представитель спортсменки Нина Данилина, компенсацию морального вреда суд увеличил до 2 млн рублей, а штраф - до 1 млн.

Невский районный суд Петербурга ранее вынес решение о взыскании с ООО "Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" 40 тыс. рублей морального вреда и 20 тыс. рублей штрафа. Спортсменка требовала взыскать 56 млн рублей. Суд первой инстанции ее требование не удовлетворил, в связи с чем была подана жалоба в горсуд.

Спортсменка в 2014 году получила тяжелую травму во время подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи. В клинике Евгения Блюма, владеющего ООО "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий", она занималась почти десять месяцев, но обследование, проведенное в неврологической клинике в Испании, показало, что никаких улучшений состояния здоровья нет. По этой причине фристайлистка обратилась в Невский районный суд Петербурга с требованием взыскать с ответчика убытки в размере 51 млн рублей и моральный вред, который она оценила в 5 млн рублей.

Ранее юридические представители спортсменки рассказали ТАСС, что Комиссарова признана потерпевшей стороной по уголовному делу о мошенничестве, которое возбудили в отношении доктора Евгения Блюма.