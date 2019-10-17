Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд Петербурга увеличил компенсацию получившей травму фристайлистке Комиссаровой

Сумма составила 2 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в четверг рассмотрел жалобу фристайлистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой), получившей травму позвоночника при подготовке к Олимпиаде в Сочи, на решение суда, согласно которому требования о взыскании с лечившей ее клиники компенсации были удовлетворены только частично. Как сообщила ТАСС представитель спортсменки Нина Данилина, компенсацию морального вреда суд увеличил до 2 млн рублей, а штраф - до 1 млн.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу. Компенсацию морального вреда увеличили до двух млн рублей, также постановили выплатить один млн рублей штрафа", - сказала собеседница агентства.

На эту тему

Невский районный суд Петербурга ранее вынес решение о взыскании с ООО "Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" 40 тыс. рублей морального вреда и 20 тыс. рублей штрафа. Спортсменка требовала взыскать 56 млн рублей. Суд первой инстанции ее требование не удовлетворил, в связи с чем была подана жалоба в горсуд.

Спортсменка в 2014 году получила тяжелую травму во время подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи. В клинике Евгения Блюма, владеющего ООО "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий", она занималась почти десять месяцев, но обследование, проведенное в неврологической клинике в Испании, показало, что никаких улучшений состояния здоровья нет. По этой причине фристайлистка обратилась в Невский районный суд Петербурга с требованием взыскать с ответчика убытки в размере 51 млн рублей и моральный вред, который она оценила в 5 млн рублей.

Ранее юридические представители спортсменки рассказали ТАСС, что Комиссарова признана потерпевшей стороной по уголовному делу о мошенничестве, которое возбудили в отношении доктора Евгения Блюма.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Путин направил приветствие участникам премии "Импульс добра"
Президент отметил, что лауреаты этой премии реализуют значимые инициативы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС