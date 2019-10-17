"Россия - страна возможностей" и "Газпром нефть" подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" и "Газпром нефть" договорились совместно развивать проекты по созданию социальных лифтов в стране.

"Наша общая с АНО "Россия - страна возможностей" цель - создавать карьерные и социальные лифты, предоставлять талантливой молодежи возможности для участия в решении реальных задач в экономике и госуправлении. Наше сотрудничество будет развиваться по двум направлениям - это, с одной стороны, участие в экспертных группах и жюри конкурсов АНО, с другой стороны, - это сотрудничество на базе платформы "Профессионалы 4.0", - сказал в четверг после церемонии подписания соглашения председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

В пресс-службе АНО уточнили, что платформа "Профессионалы 4.0" была запущена в марте 2019 года. На интернет-портале платформы компании-партнеры размещают различные задачи, которые решают ее участники.

Дюков добавил, что в настоящий момент на платформе, помимо "Газпром нефти", задания разместили такие компании, как "Сибур", "Росэлектроника", "Ростелеком", "Россети", бизнес-школа "Сколково" и другие. Участниками платформы являются в настоящий момент более 4 тыс. человек, которые могут объединяться в команды для решения задач.

В свою очередь гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что благодаря соглашению 3 тыс. финалистов конкурса "Цифровой прорыв" получили приглашение и смогут зарегистрироваться для участия в решении задач, размешанных на платформе "Профессионалы 4.0".

По его словам, сотрудники "Газпром нефти" принимают активное участие в проектах АНО. "Более 5 тыс. сотрудников "Газпром нефти" приняли участие в предыдущих сезонах конкурса управленцев "Лидеры России", 26 человек стали финалистами. Сейчас идет заявочная кампания на третий сезон конкурса, уже около 900 сотрудников "Газпром нефти" зарегистрировались для участия", - добавил Комиссаров.

Проекты АНО "Россия - страна возможностей"

Конкурс для специалистов в сфере высоких технологий "Цифровой прорыв" стартовал 3 апреля. Всего на участие в нем было подано около 66,5 тыс. заявок из всех регионов России. Финал состоялся в конце сентября в Казани.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

В настоящий момент в платформу "Россия - страна возможностей" входит 20 проектов, в которых участвуют школьники, студенты и люди уже зрелого возраста со всей страны. К ключевым проектам относится конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я - профессионал", конкурс для школьников "Мой первый бизнес", а также конкурс для специалистов в сфере высоких технологий "Цифровой прорыв". Наблюдательный совет организации возглавляет президент РФ Владимир Путин.