Центральный аппарат СК займется ситуацией на Кубани с матерью, оставившей детей одних

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить материалы проверки следователей Краснодарского края по ситуации с матерью, уехавшей в отпуск и оставившей троих детей одних, в результате чего пострадал мальчик. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета поручил следователям центрального аппарата истребовать из СУ СК РФ по Краснодарскому краю все имеющиеся материалы проверки по данной ситуации для тщательного изучения в комплексе всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Петренко.

Также следователи выяснят условия жизни и воспитания детей в семье и дадут оценку действиям должностных лиц органов опеки и по делам несовершеннолетних.

Как сообщила Петренко, ранее на федеральном канале обсуждалась история женщины из Краснодарского края, которая уехала на отдых и оставила троих несовершеннолетних детей, возрастом от десяти до 12 лет, один из которых приемный. Пока матери не было, один из ее несовершеннолетних детей попал под машину и был госпитализирован. Старшая совершеннолетняя дочь сообщила, что в детстве мать избивала ее и приемного ребенка, а органы опеки при этом не реагировали.