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Источник: в Москве с руководством ОМВД "Дорогомилово" проводятся следственные действия

Как отметил источник в правоохранительных органах, процессуальный статус полицейских будет определен по итогам следственных действий

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранители проводят следственные действия с руководством отдела МВД "Дорогомилово" на западе Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В четверг вечером в отделе МВД "Дорогомилово" начались сделанные мероприятия с руководством отдела", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. По словам собеседника, процессуальный статус полицейских будет определен по итогам следственных действий.

В свою очередь пресс-служба ГУ МВД по Москве в настоящее время недоступна для комментариев.

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