Власти Приморья считают, что план борьбы с наводнениями позволит защитить 62 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. План мероприятий по защите от наводнений в Приморье, рассчитанный до 2023 года, позволит защитить почти 62 тыс. человек и более 5 тыс. га земель в регионе. План подразумевает строительство и реконструкцию дамб и водохранилищ в населенных пунктах края, общий объем его финансирования 4,4 млрд рублей, сообщила в пятницу ТАСС врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

Из-за затяжных дождей с 19 июля в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, где живут около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований. В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта, оценке ущерба от стихии и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь. При этом бюджетам регионов должны быть выделены субсидии на помощь аграриям, в том числе в восстановлении посевных площадей.

"Планом предусматривается строительство 12 новых объектов инженерной защиты и реконструкция четырех объектов. Реализация плана позволит защитить 61 тыс. 732 человека, а также территорию площадью 5 тыс. 545 га в 13 населенных пунктах, расположенных в 10 муниципальных образованиях края", - сказала она.

Общий объем финансирования мероприятий до 2023 года составляет 4,4 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 3 млрд 841 млн рублей, из краевого бюджета - 658,456 млн рублей. Федеральные средства будут направлены в соответствии с федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации".

Строительство противопаводковых объектов

В частности, в 2019 году планируется завершить строительство противопаводковой дамбы в селе Новомихайловка и начать реконструкцию Кугуковского водохранилища на реке Кугуковка в Уссурийском городском округе, которую завершат в 2020 году. В следующем году начнется строительство четырех новых противопаводковых объектов в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района, селе Шумный Чугуевского района и Лесозаводске. Эти мероприятия в том числе отвечают целям краевой программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2021 годы.

"Для выработки наиболее эффективных решений и минимизации ущерба природе строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов ведется на основании результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации, получившим положительное заключение госэкспертизы. При этом обязательно предусматриваются компенсационные мероприятия водным биологическим ресурсам", - отметила Пархоменко. Она уточнила, что сейчас противопаводковую защиту обеспечивают 63 муниципальных гидротехнических сооружения в 12 районах Приморья. Они находятся под особым контролем и регулярно проходят проверки контролирующих органов.