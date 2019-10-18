Губернатор Токио настаивает на проведении марафона Игр-2020 в японской столице

"Была проделана огромная подготовительная работа, и изменений в нашем отношении к тому, что [мероприятия] должны проводиться в Токио, нет", - приводит ее слова агентство Кyodo.

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Токио Юрико Коикэ настаивает на том, что марафон и соревнования по спортивной ходьбе во время Олимпийских Игр 2020 года должны пройти в японской столице, как и планировалось изначально, а не в северном городе Саппоро, куда было решено их перенести. Об этом Коикэ заявила в пятницу на регулярной пресс-конференции.

Губернатор Токио Юрико Коикэ не скрывает своего недовольства решением Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе марафона и соревнований по спортивной ходьбе в северный город Саппоро из-за опасений, связанных с изнуряющей жарой, которая опускается на Токио каждое лето. Накануне градоначальница допустила саркастическое высказывание по этой проблеме, предложив провести эти соревнования на "северных территориях", как в Японии называют южные Курильские острова.

Посольство РФ в Токио подвергло критике эти высказывания губернатора Токио, подчеркнув, что "спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных шуток". "К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, губернатора Токио - уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся", - говорится в комментарии, опубликованном на страницах российского посольства в социальных сетях.

Глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори в четверг уже заявил, что столичным властям придется согласиться с решением, принятым Международным олимпийским комитетом по этому вопросу. Ранее власти Саппоро сообщили, что сочтут за честь возможность провести у себя марафон и соревнования по спортивной ходьбе.

Согласно осуществленным замерам, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля-начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования пришлись на начало октября. Наибольшие опасения вызывают марафон и спортивная ходьба на длинные дистанции, представляющие настоящее испытание для спортсменов и зрителей. ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен ($17,8 млрд).

Мирный договор и территориальный вопрос

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Японская сторона регулярно выражает протесты в связи с деятельностью РФ в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.