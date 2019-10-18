В аэропорту Симферополя из-за тумана задержали восемь рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Прибытие и вылет восьми рейсов задерживаются в аэропорту Симферополя из-за тумана. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба авиаузла.

"В настоящее время в аэропорту Симферополя задерживаются прибытие и вылет восьми воздушных судов в связи с погодными условиями, вызванными туманом. Задержки составляют от одного до нескольких часов", - говорится в сообщении.

Авиакомпании предоставили пассажирам все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, отметили в пресс-службе. "В настоящее время туман рассеивается, в ближайшее время все задержавшиеся воздушные суда прибудут в Крым", - говорится в сообщении.