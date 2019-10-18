Патриарх Кирилл назвал снижение рождаемости угрозой национальной безопасности страны

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Демографический кризис ведет к ухудшению качества всех сфер общественной жизни, что несет угрозу безопасности России. Об этом сказал в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая XXIII Всемирный русский народный собор (ВРНС) "Народосбережение - настоящее и будущее России" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

"Неблагополучная демографическая обстановка тормозит экономический рост России, угрожает социальным гарантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения это чревато утратой территории и распаду государства. Это не страшилки, это прогноз <...> Проблема роста или сокращения народонаселения напрямую связывается с национальной безопасностью <...> В нашей стране чуть ли не ежегодно принимаются дополнительные меры, вносятся законодательные инициативы демографического характера, однако этих мер, судя по всему, недостаточно, с 2017 года в России возобновилась тенденция убыли населения", - сказал он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, одним из путей решения демографической проблемы может стать признание права человека на жизнь с момента зачатия. "В современных взглядах на устройство человеческого общества едва ли не первостепенное значение приобрела категория прав человека <...> Первым среди прав человека является право на жизнь, поскольку отмена этого права делает бессмысленными все остальные права. Поэтому мы призываем отстаивать как основополагающие право на жизнь с момента зачатия, а также право рождения", - подчеркнул патриарх.

Всемирный русский народный собор (до 1995 года - Всемирный русский собор, ВСР) - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также "единения русского народа". В форуме принимают участие люди разных политических взглядов и вероисповеданий. Собор объединяет представителей власти, духовенства традиционных религий России, деятелей науки, образования и культуры, делегатов русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Ее возглавляет Патриарх Московский и всея Руси. В 2005 году организации был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.