Главный диетолог России считает чрезмерным употребление 10-15 яиц в неделю

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян считает чрезмерным употребление 10-15 яиц в неделю, в частности, из-за содержащегося в желтке холестерина.

Ранее СМИ со ссылкой на отчет аналитиков Sberbank Investment Research сообщали, что житель России в год в среднем съедает 280 яиц, что превышает рекомендованную рациональную норму на 8% (260 яиц).

"Желток содержит много жира и холестерин. Три раза в неделю по яйцу - считаю, что это нормально, а 10-15 яиц в неделю - это много", - сказал в беседе с ТАСС Тутельян.

По его словам, большой уровень холестерина в крови может привести к атеросклерозу, а также нарушению липидного обмена, "со всеми его последствиями".

"Яйца это хороший полноценный пищевой продукт. Не может быть какой-то отдельный продукт плохой или хороший, а вот рацион - может. Поэтому надо рассчитывать правильно рацион - сколько калорий, сколько жира и уже сравнивать, переходим мы границу [употребляя тот или иной продукт] или нет", - пояснил диетолог.