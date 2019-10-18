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Главный диетолог России считает чрезмерным употребление 10-15 яиц в неделю

Виктор Тутельян рассказал, что это связано с содержащимся в желтке холестерином
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян считает чрезмерным употребление 10-15 яиц в неделю, в частности, из-за содержащегося в желтке холестерина.

Ранее СМИ со ссылкой на отчет аналитиков Sberbank Investment Research сообщали, что житель России в год в среднем съедает 280 яиц, что превышает рекомендованную рациональную норму на 8% (260 яиц).

"Желток содержит много жира и холестерин. Три раза в неделю по яйцу - считаю, что это нормально, а 10-15 яиц в неделю - это много", - сказал в беседе с ТАСС Тутельян.

По его словам, большой уровень холестерина в крови может привести к атеросклерозу, а также нарушению липидного обмена, "со всеми его последствиями".

"Яйца это хороший полноценный пищевой продукт. Не может быть какой-то отдельный продукт плохой или хороший, а вот рацион - может. Поэтому надо рассчитывать правильно рацион - сколько калорий, сколько жира и уже сравнивать, переходим мы границу [употребляя тот или иной продукт] или нет", - пояснил диетолог.

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