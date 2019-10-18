ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до 73,3%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за последние две недели вырос с 71,4% (конец сентября) до 73,3% (середина октября). Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Фиксируется годовой тренд на улучшение показателей, характеризующих отношение россиян к Владимиру Путину. Положительная динамика в течение всего года носила волнообразный характер, в последние две недели она усилилась", - сообщил, в частности, руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Отмечается, что в течение года уровень одобрения деятельности президента РФ повысился с 62% в январе до 66,5% в середине октября.

"Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 7 по 13 октября составил 66,5%. Оценки работы премьер-министра [Дмитрия Медведева] и правительства России за последнюю неделю положительно скорректировались до 38,8% и 43,4% соответственно", - говорится в релизе.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,3% респондентов (не доверяют 23%), премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву - 40,2%, руководителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому - 36,8%, председателю КПРФ Геннадию Зюганову - 35,2%, лидеру справороссов Сергею Миронову - 27,2% опрошенных.

Внимание к приоритетным проблемам

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян связывает рост доверия Путину с уклоном в работе президента и правительства в сторону внутренней политики, в частности в сферу здравоохранения. По словам эксперта, респонденты видят, что президент обращает внимание на проблемы с первичным звеном здравоохранения и держит на контроле данный вопрос.

"Это считывается как то, что первые лица уделяют внимание тем проблемам, которым нужно уделять внимание в первую очередь. Раньше расширенная социология как раз фиксировала упрек в том, что слишком много внешней политики и слишком мало внимания уделяется внутренним проблемам, сейчас уже не так", - пояснил Кирьян.

Во ВЦИОМ добавили, что уровень поддержки партии "Единая Россия" за последнюю неделю составил 33,7%, КПРФ - 16%, ЛДПР - 12,9%, "Справедливой России" - 6%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.