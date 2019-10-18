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Помощник президента Татарстана возглавит евразийское подразделение World Urban Parks

Отделение будет заниматься, в частности, разработкой лучших практик в области развития городских парков и общественных пространств,

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Международная организация развития городских парков и общественных пространств World Urban Parks откроет свое евразийское подразделение, его возглавит помощник президента республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова. Соответствующее соглашение было подписано в рамках пленарного заседания международного конгресса World Urban Parks 2019.

"Данная инициатива призвана способствовать развитию городских парков и общественных пространств в странах СНГ. В состав Евразийского отделения войдут организации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Туркменистана и Узбекистана", - говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Евразийское отделение World Urban Parks организовано по инициативе правительства Татарстана и станет частью европейского отделения организации. Сопредседателями подразделения станут партнер бюро Citymakers в Москве Петр Кудрявцев в Москве и руководитель центра урбанистики в Нур-Султане (Казахстан) Асхат Садуов.

Евразийское отделение World Urban Parks будет заниматься разработкой лучших практик в области развития городских парков и общественных пространств, а также созданием образовательных программ и методических материалов. В своей деятельности оно будет учитывать как все ведущие мировые практики, так и особенности, характерные для парков СНГ. Членами Евразийского отделения станут представители муниципальных образований, консалтинговых компаний, ландшафтные архитекторы и работники университетов.

World Urban Parks создана в 2015 году в результате слияния Международной федерации парков и общественных пространств (Ifpra) и Альянса городских парков и зеленых пространств (Parks for Life). В состав World Urban Parks входят представители парков и общественных пространств по всему миру, а также представители городских администраций, консалтинговых агентств по развитию городских пространств, ландшафтных организаций и университетов - от Австралии и Новой Зеландии до США и России. Организация занимается поддержкой и развитием городских парков, обеспечением охраны окружающей среды, обучением и аккредитацией парковых специалистов из разных стран, проведением конгрессов, конференций и вебинаров в сотрудничестве с национальными, региональными и местными структурами.

О конгрессе World Urban Parks

Международный конгресс World Urban Parks-2019 проходи в Казани с 18 по 20 октября при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Первый конгресс World Urban Parks прошел в 2015 году в Португалии. Второй - в 2018 году в Австралии. Информационным партнером международного конгресса в 2019 году выступает портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информагентство ТАСС.

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РоссияТатарстан
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