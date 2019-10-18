Четверо заключенных "Матросской Тишины" отравились ненаркотическим препаратом

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Четверо заключенных под стражу в СИЗО-1 УФСИН по Москве ("Матросская Тишина") отравились ненаркотическим медицинским препаратом. Об этом ТАСС сообщили в УФСИН по Москве.

"Как показала экспертиза, причиной отравления стало применение не наркотиков, а медицинского препарата баклофен", - сообщили ТАСС в УФСИН.

Этот препарат имеет обезболивающее и успокоительное действие, применяется при инсультах, спазмах, а также в лечении алкоголизма. Он имеет сильнодействующий эффект и может вызывать чувство эйфории и даже опьяняющий эффект. Но применяться он может лишь при индивидуальном подборе дозировки и под наблюдением врачей - при передозировке может вызывать тошноту, галлюцинации и другие побочные эффекты.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве, 17 октября в "Матросской Тишине" во время проверки было выявлено четверо арестованных с признаками опьянения. Медицинским работником было принято решение направить их в одну из городских больниц для обследования и оказания медпомощи.