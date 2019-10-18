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Саммит Россия – Африка

Посол РФ: Москва считает перспективным открытие в Ботсване Центра русского языка

В дальнейшем, по словам Виктора Сибилева, этот центр может стать фундаментом для развития программ профессиональной подготовки

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Развитие программ по изучению русского языка в Ботсване может стать перспективным направлением российско-ботсванского сотрудничества. Об этом в преддверии саммита Россия - Африка заявил в пятницу в интервью ТАСС посол РФ в Ботсване Виктор Сибилев.

"На данный момент возможно увеличение ботсванской квоты на прохождение краткосрочных курсов и обучения в российских вузах. Перспективна идея создания Центра по продвижению русского языка в Габороне", - сказал посол.

В дальнейшем, по его словам, этот центр может стать фундаментом для развития программ профессиональной подготовки "не только в пределах Ботсваны, но и во всем южноафриканском регионе при поддержке секретариата Сообщества развития Юга Африки и Университета Ботсваны".

Он напомнил, что 5 сентября 2019 года бывший президент Ботсваны Фестус Могае после частного визита в Россию заявил о необходимости учиться у РФ и при первой возможности осваивать русский язык. "С нашей стороны нужно поощрять такой подход и прилагать максимальные усилия по продвижению на континенте русского языка, культуры и научно-технических достижений", - считает посол. По его словам, руководство Ботсваны взяло курс на развитие наукоемких технологий и диверсификацию экономики, и есть стремление укреплять сотрудничество в сфере науки, образования, подготовки кадров, а также привлекать инвестиции в национальную экономику.

В области экономического сотрудничества, по мнению российского посла, "было бы целесообразно оказать поддержку Ботсване в развитии национальной сети железных дорог", которая бы имела выход к побережьям, поскольку Ботсвана является внутриконтинентальным государством. "Такие проекты, способные помочь привлечь инвестиции и развить современные технологии, сейчас находятся в стадии многостороннего технико-экономического обоснования. Подключившись к ним, Россия может стать одним из ключевых партнеров страны", - подчеркнул Сибилев.

Региональная конкуренция

"На современном этапе Африка - один из самых перспективных регионов мира. Однако если другие страны, такие как США, государства ЕС, Япония, Китай и Индия, уже давно продвигают свои интересы на континенте, то попытки России наращивать сотрудничество ранее носили скорее эпизодический характер", - напомнил посол.

Сейчас, по его словам, "Африка все более входит в сферу интересов внешней политики РФ", которая "пришла к пониманию необходимости институционализации механизмов экономического и политического диалога со странами Африки".

"Организацией многосторонней встречи на высшем уровне в Сочи Россия однозначно заявляет континенту и всему миру, что идет навстречу Африке. При этом нужно работать с удвоенной энергией, чтобы на равных конкурировать с другими странами, уже закрепившимися в регионе экономически", - отметил посол.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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