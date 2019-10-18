Совет судей России в декабре обсудит первый регламент поведения в судах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Совет судей России в декабре обсудит первый в стране регламент поведения в судах. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Он подчеркнул, что соблюдение правил поведения в зданиях судов является первым шагом "на долгом пути развития подлинно уважительных отношений" к суду. "Совершенно очевидно, что в этой сфере должны быть установлены прозрачные, понятные и единообразные границы дозволенного, - подчеркнул Момотов. - В этом вопросе большая роль отводится органам судейского сообщества, как посредникам между судебной властью и гражданским обществом".

По его словам, Совет судей РФ уделяет значительное внимание регламентации поведения посетителей в зданиях судов, регламент поведения в суде обсуждался максимально открыто, с участием Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, представителей СМИ, Федеральной палаты адвокатов, Министерства юстиции, Федеральной службы судебных приставов.

"Приоритетом в этой работе является соблюдение баланса между доступностью правосудия и обеспечением безопасности добросовестных участников судебного разбирательства и суда, без каких-либо препятствий в реализации их процессуальных прав граждан и организаций", - заверил Виктор Момотов.

По его словам, в декабре 2019 года проект регламента планируется обсудить на пленарном заседании Совета судей в открытом формате и с приглашением средств массовой информации.