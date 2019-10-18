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Беглов предложил расширить пункт пропуска яхт в районе Кронштадта для развития туризма

По словам губернатора Санкт-Петербурга, в настоящее время форт Константин является единственным объектом, предназначенным для пропуска через государственную границу России маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложили расширить таможенный пункт пропуска для яхт в районе Кронштадта, чтобы увеличить поток туристов, прибывающих в Россию этим видом транспорта.

"Что касается яхтенного туризма, это прежде всего таможенная инфраструктура. У нас единственное - это Константиновский форт, где необходимо выполнить вторую очередь реконструкции, чтобы обеспечить возможность прохождения процедур для тех, кто на яхте посещает наш город. Все эти вопросы были поддержаны, мы работаем в контакте, в рабочем режиме, я уверен, что у нас все получится", - сказал он журналистам после заседания Морской коллегии при правительстве РФ.

Как пояснил Беглов, сейчас форт Константин - единственный объект, предназначенный для пропуска через государственную границу России маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов. Пункт пропуска Форт Константин в Кронштадте функционирует с 2013 года. Ежегодно он обслуживает до 500 яхт, на которых прибывает около 2 тыс. человек, в то время как город Турку в соседней Финляндии посещают около 16 тыс. ежегодно, а Таллин в Эстонии - не менее 10,5 тыс. яхтенных туристов, отметил Беглов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе городской администрации, такая существенная разница турпотока объясняется, в том числе, состоянием пункта пропуска на Форте Константин - он давно требует реконструкции. В этой связи власти Петербурга предложили Минтрансу России рассмотреть возможность реализовать второй этап реконструкции этого пункта пропуска. Этот проект, по мнению представителей городской власти, может быть включен в федеральную целевую программу "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)".

В Санкт-Петербурге разработана концепция развития яхтенного туризма. По оценкам специалистов, городу необходимо строительство 15 марин, упрощение визового режима, создание целевой региональной программы по развитию яхтинга, а также решение ряда вопросов, связанных с пересечением яхтсменами государственной границы. Специалисты оценивают потенциал Петербурга в 10 тыс. иностранных и 5 тыс. российских судозаходов в год.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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