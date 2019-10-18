Вдова Доренко создала фильм о журналисте к 60-летию со дня его рождения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вдова Сергея Доренко Юлия подготовила проект "Это Доренко", приуроченный к 60-летию со дня рождения журналиста. Документальный фильм опубликован в пятницу на YouTube-канале "Расстрига".

"В проект вошли воспоминания друзей и коллег журналиста. Этот фильм не только и не столько о том, каким Сергей Доренко был на телеэкране и в радиоэфире, сколько о том, каким он был вне работы - как он умел дружить, радоваться жизни и любить", - говорится в описании.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года. Придя на телевидение в 1985 году, в 1990-е и 2000-е годы Доренко работал ведущим ВГТРК и ОРТ, завоевав известность независимой позицией и острыми комментариями. Он возглавлял и продюсировал ряд авторских и новостных программ. Журналист вел передачи на радио "Эхо Москвы", возглавлял "Русскую службу новостей" и радиостанцию "Говорит Москва".

Доренко умер 9 мая 2019 года в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.