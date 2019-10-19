В Волгограде делегация из Дагестана открыла мемориальную доску в честь Расула Гамзатова

ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Дагестанская делегация во главе с министром по делам национальной политики и делам религий республики Энриком Муслимовым приняла в субботу участие в открытии на одном из многоэтажных домов на улице Расула Гамзатова в Волгограде мемориальной доски в честь поэта, передает корреспондент ТАСС.

"Мы открываем мемориальную доску поэту после посещения величественного ансамбля на Мамаевом кургане. Во время войны никто не спрашивал, какой ты национальности. Все, как один, встали на защиту Родины. И Расул Гамзатов был не только аварский, дагестанский, поэт Советского Союза, России - он был поэтом всего мира, и его часто называли послом мира", - сказал Муслимов.

С импровизированной сцены прозвучала самая известная песня на слова Гамзатова - "Журавли". Волгоградские юнармейцы раздали гостям бумажных журавликов и запустили в небо белые воздушные шары.

В планах у дагестанской общины Волгограда и местных властей - открыть в новом микрорайоне вблизи улицы Расулы Гамзатова новую аллею с беседкой, сделать это место популярным, чтобы сюда с удовольствием приходили горожане, туристы, приезжали молодожены.

Делегация Дагестана подписала в субботу соглашение о сотрудничестве между министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан и комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области по реализации задач государственной национальной политики. Во второй половине дня в Центральном концертном зале Волгограда выступит легендарный ансамбль "Лезгинка".

В настоящее время на территории Волгоградской области проживают представители свыше 140 национальностей. Численность дагестанской диаспоры в регионе составляет более 20 тыс. человек.