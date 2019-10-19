Премьеры России и Сербии возложили венки в память воинов-освободителей Белграда

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Сербии Ана Брнабич посетили Мемориальный комплекс освободителям Белграда.

Медведев находится с визитом в Сербии, где проходят торжества, посвященные 75-летию освобождения Белграда от нацистов.

Главы правительств двух стран возложили венки к монументу освободителям Белграда и монументу советским воинам, погибшим при освобождении столицы Сербии.

В Сербии находятся девять крупных мемориальных военных комплексов советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным захоронением в Сербии является Мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный напротив Нового кладбища, вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции.

Сразу после освобождения Белграда в 1944 году состоялись торжественные похороны погибших солдат на центральной площади города (современная Площадь Республики), в разных частях города воздвигли 18 больших и 84 малых памятников советским солдатам. Во время послевоенного восстановления Белграда югославским властями было принято решение убрать памятники, а все останки советских воинов перезахоронить в специальном комплексе, который был построен в 1954 году. Сейчас там покоятся 1386 югославских партизан и 711 солдат Красной Армии. Открытие мемориала состоялось 20 октября 1954 года - в день 10-й годовщины освобождения югославской столицы.

В месте, где находятся могилы советских воинов, сооружен памятник советскому солдату. При входе на кладбище установлены памятник бойцу-освободителю, арка и стены с барельефами, изображающими эпизоды битвы советских и югославских воинов за освобождение Белграда.