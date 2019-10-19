Зрители на концерте в Белграде скандировали "Слава России", приветствуя Медведева

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в концертный зал "Сава-центр", где проходит торжественный концерт, посвященный 75-летию освобождения Белграда от нацистов. Когда премьер вошел в зал, зрители встретили его шквалом аплодисментов и скандировали на сербском языке "Слава России". Затем оркестр на сцене сыграл гимны России и Сербии.

До этого Медведев осмотрел в фойе этого концертного зала выставку архивных фотографий, посвященную празднованию 75-летия освобождения Белграда от нацистских захватчиков. Вместе с ним фотовыставку, представленную нескольким десятком работ, посетил президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр страны Ана Брнабич.