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Новая система обращения с ТКО

"Известия": "Деловая Россия" предложила ввести дифференцированный тариф на вывоз мусора

В частности, общественная организация предлагает ввести льготные тарифы для детей в возрасте от трех до шести и от семи до 11 лет, отмечает газета
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Общественная организация "Деловая Россия" предложила ввести дифференцированный тариф на вывоз мусора в зависимости от возраста жильцов - полностью отменить плату для детей до трех лет и применять льготные ставки для дошкольников и учащихся младших классов. Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо организации главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву.

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В "Деловой России" предлагают ввести льготные тарифы для детей в возрасте от трех до шести и от семи до 11 лет, поясняет издание.

В Минстрое на запрос "Известий" относительно поддержки этой инициативы не ответили. В Минприроды изданию сообщили, что сейчас необходимо окончательно сформировать систему и инфраструктуру сбора отходов. "За этим последуют и льготы для населения, раздельный сбор и другое", - сказали газете в министерстве.

Как отмечает издание, инициатива "Деловой России" предложена в связи с реализацией нацпроекта "Демография" и направлена на усиление социальной политики государства. По данным "Известий", организация мотивирует свое предложение тем, что тариф на вывоз мусора, который сейчас составляет 100-150 рублей в месяц на человека, не учитывает возраст проживающих в квартире и распространяется на детей, которые, по мнению авторов письма, не производят мусор самостоятельно.

В апреле с инициативой предоставить льгот многодетным семьям на оплату вывоза мусора выступили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Депутаты заявили, в частности, о необходимости "изменения порядка и методики определения субъектами РФ нормативов накопления ТКО для населения в части обязательности использования дифференцированного подхода к определению нормативов накопления с учетом состава семьи, типа населенного пункта, особенностей домовладений, осуществления гражданами раздельного накопления отходов и так далее". Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что тарифная политика в сфере обращения с отходами должна учитывать особенности регионов и может предполагать дифференциацию ставок.

В России 1 января 2019 года началась реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияНовая система обращения с ТКО
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