Тим Кук возглавил консультативный совет бизнес-школы университета Цинхуа

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук вступил в должность председателя консультативного совета школы экономики и управления университета Цинхуа (Пекин). Об это говорится в сообщении вуза на официальной страничке в мессенджере WeChat.

Согласно публикации, решение о назначении Кука было принято в ходе 20-го заседания консультативного совета школы экономики и управления. Глава Apple будет занимать пост председателя в течение трех лет с 2019 по 2022 год.

"В течение последующих трех лет мы будем развивать международное сотрудничество школы и прилагать все усилия, чтобы превратить институт в бизнес-школу мирового уровня", - сказал Кук, его слова приводятся в сообщении.

Как пишет в понедельник газета Global Times, назначение главы американской корпорации свидетельствует об "открытости и доброжелательности Китая к предпринимателям и предприятиям США".

"Это отличная новость на фоне существенного прогресса в торговых переговорах [КНР и Соединенных Штатов]", - сказал директор центра экономической дипломатии университета Фудань (Шанхай) Сун Гою, которого цитирует газета. "Новый пост Тима Кука говорит о том, что Apple готова поддерживать и развивать связи с китайским рынком <...> И китайская сторона проявила согласие, что демонстрирует открытость КНР для компаний и бизнес-элиты США, несмотря на торговые трения и затяжные переговоры", - резюмировал он.

Консультативный совет школы экономики и управления университета Цинхуа был создан в 2000 году с целью укрепления связей школы с внешним миром и улучшения ее имиджа на международном уровне. В него входят представители власти, академического сообщества, в том числе лауреаты Нобелевской премии, а также члены бизнес-сообщества, как Китая, так и других стран и регионов мира. В составе совета, например, представляющий интересы Китая на торговых переговорах, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат, основатель Foxconn Technology Терри Гоу, сооснователь и генеральный директор инвестиционной группы Blackstone Стивен Шварцман и другие.

Университет Цинхуа

Университет Цинхуа - один из ведущих вузов КНР, основан в 1911 году. Он входит в состав девяти элитных вузов Китая "Лига С9" и постоянно занимает первое место в Национальном рейтинге университетов КНР. Среди выпускников университета много известных людей, в их числе два председателя КНР - Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин.

В апреле этого года звание почетного доктора Цинхуа получил президент РФ Владимир Путин. Принимая диплом, российский лидер отметил, что для него "это большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира, является образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба".