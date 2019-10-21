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В Севастополе приостановили движение городского парома

Переправе требуется ремонт из-за технической неисправности

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Работа городского парома, который соединяет северную сторону Севастопольской бухты с центром города, приостановили по техническим причинам, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства Севастополя.

"Паромная переправа по направлению Артбухта - Северная (площадь Захарова) по техническим причинам остановила работу - паром, выполнявший перевозки, встал на ремонт. Технические неисправности планируется устранить в течение суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на площадь Захарова продолжают ходить пассажирские катера от площади Нахимова.

Северную сторону Севастопольской бухты и основную часть города связывает катерное и паромное сообщение. Такая поездка занимает гораздо меньше времени, чем по автомобильной дороге вокруг бухты.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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