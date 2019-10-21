Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ставропольском селе построят школу с бассейном и двумя спортивными залами

Кроме того, в школе будут помещения под музей, актовый зал на 430 мест, костюмерную и артистическую

ПЯТИГОРСК, 21 октября. /ТАСС/. Школу имени Героя России Алексея Мороховца с бассейном, двумя спортивными залами, библиотекой и музеем построят в селе Прасковея Ставропольского края по нацпроекту "Образование". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства строительства региона.

"По поручению губернатора Владимира Владимирова в селе Прасковея Буденновского района готовятся к строительству общеобразовательного учреждения на 696 мест. Проект школы с бассейном успешно прошел государственную экспертизу и уже включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, строительно-монтажные работы начнутся в этом году и завершатся в 2021-м.

"При проведении строительных работ в подвале здания оборудуют убежище на 450 человек. Для детей начальных классов, посещающих группы продленного дня, в школе организуют спальные комнаты. Также площадь учебного заведения позволит создать в нем два спортивных зала и бассейн. Кабинеты логопеда, психолога, мастеров, помещения медицинского блока, обеденный зал на 378 мест, учебные кабинеты, библиотека - это все заложено проектом здания", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в школе будут помещения под музей, актовый зал на 430 мест, костюмерную и артистическую. В учреждении оборудуют зону занятий со спортивным ядром, беговые дорожки на 300 метров, площадки для гимнастики, игры в волейбол, баскетбольное поле, теннисный корт и площадки для настольного тенниса. Кроме того, появятся огород овощных и полевых культур и плодовый сад.

Алексей Мороховец родился в 1980 году в селе Прасковья Буденновского района Ставропольского края. В составе мотострелкового взвода отличился в бою 26 ноября 1999 года по захвату укрепленного района чеченских боевиков на Теркском хребте. В ближнем ночном бою Мороховец уничтожил несколько боевиков. Увидев, как один из боевиков прицелился в командира, спас командира от автоматной очереди, закрыв его собой, а сам погиб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Суд в Тбилиси арестовал 60% доли телеканала "Рустави 2"
Основатели телеканала Давид Двали и Джарджи Акимидзе собираются отсудить 60% доли телеканала у нынешнего руководства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС