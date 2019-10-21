В ставропольском селе построят школу с бассейном и двумя спортивными залами

ПЯТИГОРСК, 21 октября. /ТАСС/. Школу имени Героя России Алексея Мороховца с бассейном, двумя спортивными залами, библиотекой и музеем построят в селе Прасковея Ставропольского края по нацпроекту "Образование". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства строительства региона.

"По поручению губернатора Владимира Владимирова в селе Прасковея Буденновского района готовятся к строительству общеобразовательного учреждения на 696 мест. Проект школы с бассейном успешно прошел государственную экспертизу и уже включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, строительно-монтажные работы начнутся в этом году и завершатся в 2021-м.

"При проведении строительных работ в подвале здания оборудуют убежище на 450 человек. Для детей начальных классов, посещающих группы продленного дня, в школе организуют спальные комнаты. Также площадь учебного заведения позволит создать в нем два спортивных зала и бассейн. Кабинеты логопеда, психолога, мастеров, помещения медицинского блока, обеденный зал на 378 мест, учебные кабинеты, библиотека - это все заложено проектом здания", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в школе будут помещения под музей, актовый зал на 430 мест, костюмерную и артистическую. В учреждении оборудуют зону занятий со спортивным ядром, беговые дорожки на 300 метров, площадки для гимнастики, игры в волейбол, баскетбольное поле, теннисный корт и площадки для настольного тенниса. Кроме того, появятся огород овощных и полевых культур и плодовый сад.

Алексей Мороховец родился в 1980 году в селе Прасковья Буденновского района Ставропольского края. В составе мотострелкового взвода отличился в бою 26 ноября 1999 года по захвату укрепленного района чеченских боевиков на Теркском хребте. В ближнем ночном бою Мороховец уничтожил несколько боевиков. Увидев, как один из боевиков прицелился в командира, спас командира от автоматной очереди, закрыв его собой, а сам погиб.