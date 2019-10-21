Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионера

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году. В случае принятия закона он составит почти 12,6 тыс. рублей, сообщила в понедельник в ходе заседания профильной комиссии ее председатель Людмила Гусева.

"Принято решение поддержать законопроект "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год", внести его на рассмотрение Мосгордумы, рекомендовать его к принятию в первом чтении и при отсутствии поправок в целом", - сказала Гусева.

Ранее соответствующий законопроект внес в Мосгордуму мэр Сергей Собянин. Порядок назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам определен постановлением правительства Москвы. По состоянию на июль, количество получателей доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в размере 12 тыс. 115 рублей в Москве составляло 61 тыс. человек.

В целях установления региональной социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам, получающим пенсию в Москве и зарегистрированным по месту пребывания или по месту жительства в городе Москве менее десяти лет в общей сложности, проектом закона предлагается на следующий год установить величину прожиточного минимума пенсионера в размере 12 тыс. 578 рублей.

Как отмечается в документе, принятие закона позволит рассчитать региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам в Москве в соответствии с порядком, предусмотренным нормативными правовыми актами города. Средства на выплату региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в Москве на следующий год предусмотрены проектом закона о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в рамках госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы" в размере 157,4 млрд рублей.

Исходя из среднего размера доплаты до величины прожиточного минимума пенсионера - 4743 рубля, общие расходы на реализацию указанного закона составят порядка 4,3 млрд рублей. Дополнительных расходов из бюджета Москвы не потребуется.