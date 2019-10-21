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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Глава МИД Болгарии выразила соболезнования в связи с трагедией в Красноярском крае

Жертвами прорыва дамбы стали 15 человек

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева выразила глубокие соболезнования народу России в связи с гибелью людей в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.

"Я хочу выразить соболезнования. Я знаю, что сегодня день траура в связи с трагическим инцидентом в Красноярском регионе, в Сибири. Мои соболезнования семьям погибших людей и всему российскому народу", - сказала она на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

9 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото").

В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, пострадали 26 человек. По данным СК РФ, были разрушены в общей сложности пять дамб. В результате разрушения дамбы потоки воды практически смыли два рабочих общежития золотодобытчиков.

Теги
БолгарияРоссияРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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