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Прокуратура добилась выплаты долга по зарплате на фабрике "Тамбовский трикотаж"

Сумма долга составила 3 млн рублей

ТАМБОВ, 21 октября. /ТАСС/. Тамбовская прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате в 3 млн рублей на фабрике по пошиву одежды "Тамбовский трикотаж". Об этом сообщается на сайте надзорного органа региона.

"Благодаря вмешательству прокуратуры ООО "Тамбовский трикотаж" полностью выплатило задолженность по заработной плате", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось, ранее тамбовский СК после вмешательства прокуратуры возбудил уголовное дело в отношении генерального директора предприятия. По версии следствия, руководство организации, надеясь поддержать рентабельность фирмы и сохранить отношения с деловыми партнерами, направляло поступающие на счет средства на оплату долгов по договорам поставок и иные цели. Это привело к образованию долга по зарплате с января по август перед 65 сотрудниками.

ООО "Тамбовский трикотаж" является старейшим производителем трикотажа в ЦФО, компания ведет свою историю с 1946 года. На сегодняшний день численность сотрудников составляет 230 человек. Предприятие специализируется на серийном производстве верхнего, спортивного и бельевого трикотажа.

Теги
РоссияТамбовская область
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