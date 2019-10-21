Ректор Дипакадемии: ООН сохранится, несмотря на все трудности в мировой политике

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ООН продолжит свое существование, несмотря на политическую турбулентность на глобальной арене, поскольку именно Всемирная организация определяет пути международного развития. Об этом в понедельник заявил ректор Дипломатической академии Александр Яковенко, выступая на открытии XII Конвента Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО.

"Несмотря на сложности международной политики, конечно, ООН устоит, - сказал он.

Яковенко обратил внимание на то, что США вернулись к использованию двусторонних механизмов на международной арене вместо многосторонних, а также взяли курс на слом международных институтов и договоренностей.

"Но даже несмотря на эти новые элементы, такие организации высокого уровня как ООН выстоят".

"Это единственная организация, которая работает на основе международного права, что самое главное, именно она определяет вектор развития человечества в самых разных аспектах", - резюмировал ректор Дипакадемии.