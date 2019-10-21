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Археологи проведут раскопки на месте водолазной школы в Карантинной бухте Севастополя

Этот участок передадут музею-заповеднику "Херсонес Таврический"

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Археологи планируют провести раскопки на месте военной водолазной школы в Карантинной бухте Севастополя после передачи этого участка музею-заповеднику "Херсонес Таврический", сообщил журналистам в понедельник врио губернатора Михаил Развожаев.

В июле сообщалось, что воинские части Минобороны в Карантинной бухте Севастополя перебазируют, а участок используют для расширения музея-заповедника "Херсонес Таврический".

"Действительно принято решение, что Минобороны этот участок освободит и передаст его "Херсонесу". Для начала там будут проведены раскопки - нужна большая археологическая экспедиция, чтобы понять, что там находится. В советское время эта земля была застроена, и раскопки здесь не проводились", - сказал Развожаев, добавив, что взамен площадки водолазной школы Минобороны предоставят территорию в южной части Камышовой бухты.

В месте, где сейчас находится Севастополь, более 2,5 тыс. лет назад была основана древнегреческая колония - город Херсонес. Он существовал до конца ХIV века н. э. Участок школы водолазов находится севернее музея, на берегу Карантинной бухты. В древности здесь, предположительно, располагался пригород Херсонеса, совсем рядом проходит городская стена, остатки которой сохранились до сих пор и входят в экспозицию музея.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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