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Ульяновские чиновники с 2020 года смогут работать удаленно

По словам главы региона Сергея Морозова, этим правом смогут воспользоваться ведущие, старшие и младшие группы должностей

УЛЬЯНОВСК, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов с 2020 года намерен разрешить чиновникам работать дистанционно, сообщила в понедельник его пресс-служба.

"С 2020 года мы планируем установить в Ульяновской области возможность заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей госслужащими. Этим правом смогут воспользоваться ведущие, старшие и младшие группы должностей", - сказал губернатор в понедельник на аппаратном совещании в правительстве, его слова приводит пресс-служба.

Необходимость предоставления такой возможности Морозов объяснил цифровизацией общества. "Такой опыт работодатели уже успешно используют: например, многие сотрудники IT-компаний работают из дома. Мы будем одними из первых среди субъектов страны, кто внедрит такую практику в систему работы органов государственной власти", - цитирует пресс-служба главу региона.

Губернатор поручил до 5 ноября разработать планы подготовки новых нормативно-правовых актов для возможности удаленного исполнения обязанностей государственными гражданскими служащими. Отмечается, что Морозов также решил изучить опыт Сбербанка по внедрению искусственного интеллекта при подборе кадров на должности государственной и муниципальной службы.

В сентябре губернатор предложил переформатировать правительство и для более эффективной работы создать Центр управления регионом. Сюда будут стекаться обращения, поступившие через социальные сети, цифровые платформы, в региональные ведомства, на "горячие линии", в администрации муниципалитетов. Планируется, что новая система позволит значительно сократить срок предоставления информации при запросах, а также путь от поступления жалобы до решения вопроса.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
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