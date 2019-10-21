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В Госдуме рекомендуют разработать методичку для жертв домашнего насилия

Депутаты предлагают указать в пособии перечень типичных процедур, служебные телефоны, по которым можно обратиться в случае рукоприкладства

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Методическое пособие с номерами телефонов, куда смогут обратиться пострадавшие от семейного насилия, должно быть разработано Минтрудом РФ совместно с Минпросвещения РФ и МВД. Такое положение содержится в рекомендациях состоявшихся в Госдуме в понедельник слушаний, посвященных предупреждению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

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"Министерству РФ по труду и социальной защите совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством внутренних дел РФ: разработать методическое пособие для потерпевших от домашнего насилия с информационно-методическим материалом по вопросам профилактики насилия", - говорится в документе. В нем предлагается указать перечень типичных процедур, служебные телефоны, по которым можно обратиться в случае рукоприкладства.

Кабмину в свою очередь рекомендуется разработать единый регламент межведомственного взаимодействия субъектов профилактики преступлений в семейно-бытовой сфере.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые. В настоящее время к внесению в Госдуму готовится законопроект о профилактике насилия в семье. С целью подготовки соответствующего законопроекта по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко в Совете Федерации была создана специальная рабочая группа.

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