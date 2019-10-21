Президент Армении выразил соболезнования в связи с трагедией в Красноярском крае

ЕРЕВАН, 21 октября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, выразив соболезнования в связи с трагедией на золотодобывающем прииске в Красноярском крае, в результате которой погибли 15 человек.

"Армен Саркисян в письме Владимиру Путину выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении пресс-службы президентского аппарата.

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек.

По последним данным, при прорыве дамбы погибли 15 человек. Пятеро числятся пропавшими без вести. Еще несколько пострадавших находятся в больнице.