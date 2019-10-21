Центр компетенций по вопросам городской среды создали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Центр компетенций по вопросам городской среды создан в Ставропольском крае на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Специалисты центра помогут муниципалитетам в разработке проектов благоустройства, сообщили в понедельник в пресс-службе университета.

"Создан Центр компетенций по вопросам городской среды Ставрополья <…>. Специалисты центра займутся проектным сопровождением муниципальных образований по вопросам благоустройства дворовых и общественных территорий, разработкой дизайн-проектов, а также подготовкой рекомендаций по повышению качества комфортной городской среды с учетом природного, социального и экономического своеобразия территории", - говорится в сообщении на сайте вуза.

Соглашение о создании регионального центра заключено между вузом и краевым Министерством дорожного хозяйства и транспорта. Отмечается, что новая структура поможет муниципалитетам в реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". "Основная наша задача - привлечь к участию молодых, импульсивных и, самое главное, отличающихся от нас своими идеями людей", - приводятся в сообщении слова министра Евгения Штепы.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.