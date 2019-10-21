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Ведомственные охраны Минсельхоза и Минэнерго вошли в состав Росгвардии

Согласно указу президента, необходимые реорганизационные мероприятия должны быть проведены в девятимесячный срок

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом присоединил ведомственные охраны Министерства сельского хозяйства и Министерства энергетики к ФГУП "Охрана" Росгвардии. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о реорганизации Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в форме присоединения к нему Федеральных государственных унитарных предприятий "Ведомственная охрана Министерства сельского хозяйства Российской Федерации" и "Ведомственная охрана Министерства энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.

Реорганизационные мероприятия необходимо провести в девятимесячный срок.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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