Ведомственные охраны Минсельхоза и Минэнерго вошли в состав Росгвардии

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом присоединил ведомственные охраны Министерства сельского хозяйства и Министерства энергетики к ФГУП "Охрана" Росгвардии. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о реорганизации Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в форме присоединения к нему Федеральных государственных унитарных предприятий "Ведомственная охрана Министерства сельского хозяйства Российской Федерации" и "Ведомственная охрана Министерства энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.

Реорганизационные мероприятия необходимо провести в девятимесячный срок.