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В Башкирии ужесточили приговор двум ранее осужденным членам "Хизб ут-Тахрир"

К их срокам Верховный суд РФ добавил еще несколько месяцев

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Верховный суд РФ ужесточил приговор двум из 12 жителей Башкирии, осужденным за организацию деятельности террористической организации, сообщает в понедельник пресс-служба управления ФСБ по республике.

"Апелляционным определением Верховного суда РФ признаны виновными в организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) 12 членов уфимской ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" - жителей Республики Башкортостан. Они осуждены на срок от 11 до 16,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

30 июля 2018 года суд в Уфе приговорил на сроки от 5 до 24 лет 21 члена местной ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Как установил суд, с 2011 года по февраль 2015 года фигуранты дела состояли в ячейке "Хизб ут-Тахрир". Они вовлекали жителей Башкирии в террористическую деятельность, распространяли воинствующую исламистскую пропаганду, вносили раскол в мусульманское сообщество республики.

Осужденными приговор первой инстанции был обжалован. По итогам апелляционного рассмотрения дела судебной коллегией деяния Мухаметова Б. Р. и Рахманова Б. З. переквалифицированы с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.5 УК РФ, а к прежнему сроку добавлено 6 месяцев и 3 месяца соответственно. Сроки заключения остальных осужденных оставлены без изменений.

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РоссияБашкортостан
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