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Вопросы развития въездного туризма обсудят эксперты отрасли в Хайкоу 22-24 октября

Во встрече примут участие около 150 представителей отрасли из разных стран

ХАЙКОУ /Китай/, 21 октября. /ТАСС/. Ориентированный на развитие въездного туризма в Китае симпозиум "Всемирный туристический обмен" (World Tourism Exchange) пройдет с 22 по 24 октября в административном центре южной китайской провинции Хайнань - городе Хайкоу. Об этом сообщает информационный ресурс "Наньхайван".

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Ожидается, что во встрече в Хайнаньском международном выставочном центре примут участие порядка 150 представителей отрасли из различных стран и регионов мира, в том числе международные эксперты из Европы, представители зарубежных СМИ, различных международных ассоциаций в индустрии туризма, в частности Американская национальная ассоциация туризма.

Мероприятие, нацеленное на продвижение въездного туризма в Китае, проводится правительством города Хайкоу, его соорганизаторами выступают управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта города, а также местное управление коммерции и маркетинговое агентство Shanghai Beyond Summits.

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу по превращению провинции в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Теги
КитайХайнань
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