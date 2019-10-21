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Путин 29 октября примет участие в открытии памятника Примакову

Открытие памятника состоится в сквере напротив здания МИД РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Путин 29 октября примет участие в открытии памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

"Еще одно внешнеполитическое мероприятие, если исходить из того, что Примаков очень много занимался внешней политикой: 29 октября состоится открытие памятника Примакову. В этот день 90 лет ему исполнилось бы и наш президент примет участие в этой церемонии", - сообщил Ушаков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на XII конвенте Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО рассказал, что открытие памятника Примакову состоится в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияПримаков, Евгений МаксимовичУшаков, Юрий Викторович
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