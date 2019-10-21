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Нарышкин назвал "опасным экспериментом" попытки Европы изменить память о Второй мировой

По словам главы СВР, насилие над прошлым осуществляется именно тогда, когда его уроки кажутся особенно актуальными для Европы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества, директор СВР России Сергей Нарышкин назвал "опасным экспериментом" попытки европейских элит изменить память о Второй мировой войне. Об этом он написал в своей статье "Забвение истории - шаг к новым трагедиям" в белградской газете "Вечерние новости" к 75-й годовщине освобождения Белграда.

"Пожалуй, нет другого более наглядного примера готовности европейской политической элиты к опасным экспериментам по трансформации сознания собственных граждан, чем настойчивые попытки изменить историческую память о Второй мировой войне. И это насилие над прошлым осуществляется именно тогда, когда его уроки кажутся особенно актуальными для Европы", - констатировал он.

Глава СВР отметил, что в угоду конъюнктурным соображениям проводится ревизия, призванная принизить роль в победе над фашизмом тех стран, чей политический курс признается в евроатлантическом лагере "неприемлемым", то есть чересчур суверенным. "Чего стоит, например, бессовестный, прежде всего по отношению к чувствам ветеранов и их родственников, отказ пригласить Россию и Сербию на церемонию 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве?" - отметил Нарышкин, напомнив, что тем самым участники тех торжеств преднамеренно игнорировали того факт, что именно на славянские народы Европы легла главная тяжесть борьбы с фашистской агрессией.

"Хотелось бы верить, что и наши противники на Западе, открыто стремящиеся переписать историю и итоги Второй мировой войны ради очернения Советского Союза и современной России, хорошо осознают нелинейные последствия собственных действий", - отмечает в своей статье Нарышкин. Порядок, заложенный в Европе на конференциях в Ялте и Потсдаме, напомнил он, даже в самые напряженные моменты холодной войны обеспечивал мир и нерушимость границ на континенте. "Отказ от него вне увязки с формированием равнозначной, устраивающей всех системой коллективной безопасности равносилен открытию ящика Пандоры", - предупредил он.

"Что если провести мысленный эксперимент и представить последовательное разрушение столпов нынешнего европейского порядка? Как отнеслась бы, к примеру, Литва, обличающая сегодня пакт Молотова-Риббентропа, к признанию утратившим силу секретного протокола к нему, по которому ей в 1939 году отходила Виленская область с современной столицей страны Вильнюсом? Или как посмотрели бы в Польше на перспективу отказаться от Силезии и части Восточной Пруссии? - заметил он. - В таких размышлениях можно достичь и весьма опасных рубежей. Что если Германия, поддавшись порыву переложить вину за Вторую мировую войну на СССР, захочет сбросить с себя, наконец, груз исторической ответственности за преступления фашизма? Как посмотрят в Вашингтоне, Лондоне и Париже на требование Берлина, например, компенсировать понесенные потери за обидные для немецкого народа годы ограниченного суверенитета?".

Даже силовые действия в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии не разрушили укрепившихся после Второй мировой войны представлений о необходимости создания единой и неделимой системы международной безопасности с учетом интересов всех участников, а базовые ялтинско-потсдамские принципы как никогда актуальны в нынешнем, тяготеющем к многополярности мире, отметил в своей статье Нарышкин.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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