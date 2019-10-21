Президент Азербайджана поздравил МГИМО с 75-летием

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил МГИМО с 75-летним юбилеем. Текст послания зачитал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы на XII Конвенте Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО.

"Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 75-летия МГИМО, - говорится в послании Алиева. - Будучи уникальной кузницей дипломатических кадров, МГИМО прошел большой и славный путь. Сегодня МГИМО заслуженно считается флагманом российского высшего образования, символом качественного обучения и по праву является одним из престижных учебных заведений мирового значения".

Президент подчеркнул, что университет закончила "блестящая плеяда государственных и общественных деятелей, политиков, ученых, высококвалифицированных специалистов". "Глубокие знания, широкий кругозор, профессиональные умения и навыки, приобретенные за годы учебы позволяют выпускникам МГИМО пользоваться уважением не только у себя на родине, но и во всем мире", - отметил он.

"Мне очень приятно, что для меня МГИМО - альма-матер. Я всегда с признательностью и теплотой вспоминаю студенческие годы, с гордостью ношу звание выпускника МГИМО. Убежден, что благодаря высокому уровню организации процесса и опыту педагогического состава МГИМО и впредь будет верно следовать своим непоколебимым традициям, подготовке кадров, отвечающим требованиям современного мира", - заключил президент в своем послании.

В свою очередь Бюльбюль оглы добавил, что приказом министра иностранных дел Азербайджана ректор Анатолий Торкунов награжден медалью 100-летия дипломатической службы Азербайджана.