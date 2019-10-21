Владельцы свиней в очаге АЧС на Ставрополье получат выплаты из резервного фонда края

СТАВРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят средства резервного фонда региона на выплаты компенсаций жителям Труновского сельсовета, где ведется ликвидация поголовья после вспышки африканской чумы свиней (АЧС). В настоящий момент определяется необходимый объем средств, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора края.

Падеж свиней зафиксировали в середине октября 2019 года на территории колхоза "Терновский" Труновского района, вирус АЧС подтвердили лабораторно. На этой территории ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации. Эпизоотическим очагом определили колхоз "Терновский". Первая угрожаемая зона определена в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага и в селе Труновском, где находится колхоз. Второй угрожаемой зоной определили территорию Труновского сельсовета.

"Из резервного фонда выделены средства на выплату денежных компенсаций гражданам, чье поголовье свиней подлежит утилизации. На данный момент ведется подворовой обход и определение списков получателей для выплат. [Губернатор Владимир Владимиров] поручил министерству сельского хозяйства составить график выплат компенсаций и довести его до граждан", - говорится в сообщении.

По данным краевого управления ветеринарии, специалисты уже ликвидировали поголовье свиней на предприятии, где был обнаружен вирус АЧС. В понедельник начата работа по ликвидации поголовья в личных подсобных хозяйствах. По закону восстанавливать поголовье будет запрещено в течение года. "Люди должны получить деньги в максимально короткие сроки. Они должны точно понимать, когда и в каком объеме получат положенные за потерю животных средства", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.