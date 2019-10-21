Омское подразделение Росприроднадзора будет усилено для борьбы с выбросами в атмосферу

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Подразделение Росприроднадзора в Омской области по просьбе региональных властей будет усилено и получит больше полномочий для борьбы с незаконными выбросами в атмосферу, сообщил в понедельник журналистам глава региона Александр Бурков.

Управление Росприроднадзора по Омской области ликвидировали в мае 2018 года и присоединили к департаменту ведомства по Сибирскому федеральному округу. В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства, город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"В Омской области будет увеличение штатной численности [Росприроднадзора]. Структура Росприроднадзора в Омской области реорганизована, создается отдел с большим числом работников, с большими полномочиями. Этот шаг уже сделан", - сказал Бурков, не уточнив, будет ли омское подразделение Росприоднадзора реорганизовано обратно в управление.

Решение было принято после встречи главы региона с руководством федерального Росприроднадзора. "Губернатор неоднократно критиковал работу омского подразделения в составе Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу за отсутствие должной реакции на предоставленные регионом факты, подтверждающие вредные выбросы с предприятий, доступ на территорию которых для проверки данных о нарушениях природоохранного законодательства имеют только федеральные структуры. Руководитель Омской области даже вынужден был поднять вопрос о смене руководства территориального подразделения и обратиться в вышестоящую организацию", - уточняет пресс-служба правительства.

Бурков добавил, что власти Омской области запросили у Росприроднадзора информацию по предприятиям федерального подчинения, которые производят выбросы в атмосферу. "Мы должны получить всю информацию, базу данных, кто и какие вредные вещества выбрасывает, исходя из производственной технологии, какие нормативы выбросов им согласованы. К сожалению, у нас этой информации не было. Эта информация была запрошена, потому что мы видим, что на территории региона не совсем эффективно и оперативно принимались меры со стороны Росприроднадзора в Сибирском федеральном округе", - отметил глава региона.

Ранее первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко сообщал, что в 2018 году доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий федерального надзора составила более 80%. Он добавил, что в прошлом году министерство подготовило регламент оперативного взаимодействия между омским Минприроды и территориальными органами Росприроднадзора и Роспотребнадзора, однако сибирский департамент Росприроднадзора отказался согласовывать документ и предложил взаимодействовать в рабочем порядке.