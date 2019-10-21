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Первый пункт финансового просвещения открылся в Карачаево-Черкесии

Консультацию в пункте сможет получить любой житель, он будет работать по графику 1 раз в две недели

ЧЕРКЕССК, 21 октября. /ТАСС/. Первый в регионе пункт финансового просвещения открылся в селе Николаевском Карачаево-Черкесской Республики, он предназначен для консультирования жителей в финансовой сфере. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе отделения Национального банка КЧР ЮГУ Банка России.

"В селе Николаевском Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики открылся общедоступный пункт финансового просвещения. Теперь селяне смогут получать ответы на вопросы из сферы финансов от специалистов Отделения-НБ Карачаево-Черкесская Республика", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первую консультацию для жителей по вопросам порядка расчета платежей по кредиту, страховых продуктов, дистанционного получения банковских услуг провели заместитель управляющего отделением Эльвера Тоторкулова, заведующий сектором платежных систем и расчетов Индира Алботова и начальник экономического отдела Рауф Тугов.

Тоторкулова отметила, что подобный опыт планируется применить в других районах республики. "У селян появилась возможность получить базовые знания о различных финансовых продуктах, они смогут лучше ориентироваться в вопросах управления личными финансами, отстаивать свои права при получении той или иной финансовой услуги. И судя по количеству заданных вопросов, такая площадка будет полезной для жителей сельских поселений нашей республики. Прикубанский район стал пилотным, и этот опыт мы планируем распространить и на другие районы Карачаево-Черкесии", - сказала она.

Консультацию в пункте сможет получить любой житель, работа пункта будет осуществляться по графику 1 раз в две недели. Открытие второго пункта финансового просвещения, которое пройдет селе Счастливое Прикубанского района республики, запланировано на ближайшее время. Пункты финансового просвещения созданы в рамках реализации республиканского проекта по повышению доступности финансовых услуг на территории Карачаево-Черкесии.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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