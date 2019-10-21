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Заклеившая ученикам рты скотчем учительница из Альметьевска уволилась из школы

Ранее сообщалось, что педагог заклеила детям рты за разговоры на уроке

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Педагог альметьевской школы в Татарстане уволилась по собственному желанию после служебного расследования, поводом для которого стало сообщение о том, что учащимся первого класса заклеили рты скотчем. Об этом в понедельник ТАСС сообщила начальник управления образования Альметьевского муниципального района Ирина Павловская.

По данным пресс-службы следственного управления СК по Татарстану, 9 октября учитель одной из альметьевских школ во время урока заклеил рот первокласснику, ребенку 2012 года рождения. По данному факту следственное управление СК РФ по республике проводит доследственную проверку.

"Она [педагог] по собственному желанию [уволилась] после проведенного служебного расследования", - сказала начальник управления.

Анонимное сообщение о том, что педагог школы №25 Альметьевска заклеила первоклассникам рты скотчем за разговоры на уроке, появилось в сообществе "Поборы в школах и детсадах, новости школ" в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Татарстана, Альметьевской городской прокуратуре поручено проверить информацию. О проверке также заявила уполномоченный по правам ребенка в республике Гузель Удачина.

Теги
РоссияТатарстан
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