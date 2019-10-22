Профильный комитет Думы поддержал законопроект о праве регионов создавать медвытрезвители

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, дающий право регионам создавать медицинские вытрезвители.

Документ предусматривает создание таких учреждений в субъектах РФ на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители. Правом определять общие правила организации их деятельности предлагается наделить правительство РФ.

"Налицо житейская проблема, которая из жизни не ушла, а законодательного решения никакого нет. Каждый регион пытается решать вопрос самостоятельно", - отметил на заседании глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, являющийся одним из авторов инициативы.

Сенатор обратил внимание на опыт Татарстана по созданию вытрезвителей. По его словам, он "может тиражироваться". "Татарстанская практика наиболее интересная. Они приняли свой закон, возложили ответственность на всех участников этого процесса. Эта отработанная практика", - добавил Рязанский.

У членов комитета возникли вопросы по финансированию специализированных медицинских учреждений и регламентации полномочий полиции по доставке в них лиц в состоянии опьянения. В этой связи авторы документа пообещали доработать его ко второму чтению.

История вопроса

Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года. МВД, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий. Вместе с тем, по данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных и региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Счетная палата РФ не поддержала законопроект, так как в документе нет информации о нагрузке на бюджеты субъектов, которая может возникнуть после реализации предлагаемых проектом изменений. В сентябре кабмин поддержал документ с учетом замечаний. В частности, правительство РФ выступает за регламентацию статуса специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовых оснований для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, а также видов помощи, которая будет оказываться в таких учреждениях. Большинство субъектов РФ выступило в пользу законопроекта, из 81 отзыва 62 являются положительными, ранее уточнил ТАСС глава профильного комитета Алексей Диденко.