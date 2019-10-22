Facebook начал расследование утечки данных пользователей Instagram

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Компания Facebook инициировала расследование утечки персональных данных пользователей принадлежащей ей социальной сети Instagram. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Facebook.

Ранее в СМИ сообщили, что в Instagram была зафиксирована глобальная утечка - мошенники выставили на продажу данные 20 млн аккаунтов.

"Мы начали расследование, касающееся этой базы данных, на прошлой неделе. На данном этапе мы считаем, что доступ к персональной информации не был получен. Способ скрапинга [сбор данных], который был использован для сбора данных, уже невозможен после изменений, которые мы внесли ранее в этом году", - сообщила представитель Facebook Стефани Отвей, которую цитирует пресс-служба компании.

По ее словам, компания продолжит работу по обнаружению и прекращению сбора данных сервиса для обеспечения безопасности данных людей.

Как сообщали "Известия" 21 октября, вина из-за утечки данных лежит на индийской маркетинговой компании, которая оставила открытым доступ к своим серверам. По большей части в базе данных оказались описания профилей, количество лайков и комментарии, которые доступны всем, но около 20 тыс. записей содержали полные имена и фамилии владельцев аккаунтов, их электронные и почтовые адреса, а также номера мобильных телефонов.

В новость внесены изменения (14:48 мск) - уточняется источник.