В Татарстане начался конкурс профмастерства среди российских студотрядов

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди участников студенческих отрядов "Труд - крут", в котором принимают участие студенты со всей страны, открылся в Татарстане. Об этом во вторник ТАСС сообщила комиссар центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Мария Корнилова.

"Здесь собралось 500 человек, из всех федеральных округов, со всей страны. Каждый конкурс [имеет] разный принцип формирования участников конкурса. Строители формируют команды по окружному принципу и выставляют команду от округа, медицинские отряды направляют команду от конкретного региона и здесь присутствуют те, кто прошли конкурс. Есть ведь еще и заочные этапы и далеко не все, кто бы хотел, сюда смогли попасть", - сказала Корнилова.

По ее словам, конкурс позволит выявить лучших участников студотрядов по различным компетенциям.

"В этом году здесь, в Казани, мы проводим конкурс по пяти направлениям и здесь мы выявим лучший педагогический отряд - это те ребята, которые профессиональнее всего, интереснее всего работают с детьми в летних лагерях, самых профессиональных проводников, которые наиболее подкованы по технической части, но еще там обязательно включается творчество, [а также специалистов] сервиса в области обслуживания по разным компетенциям: официантов, поваров, это лучшие среди строительных отрядов. Пятое направление - это медицинские отряды, в третий раз в этом году будут соревноваться еще и ребята, которые летом работают в учреждениях здравоохранения", - сказала Корнилова.

Конкурс направлен на поддержку и развитие движения студотрядов, повышение престижа рабочих специальностей, профессиональных компетенций, создание положительного имиджа рабочих профессий и культуры охраны труда среди молодежи, он завершится 24 октября. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана, победителей наградят ценными призами и сертификатами.