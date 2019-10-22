Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане начался конкурс профмастерства среди российских студотрядов

В мероприятии участвуют 500 человек
Описание
© Диана Самохина/ТАСС

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди участников студенческих отрядов "Труд - крут", в котором принимают участие студенты со всей страны, открылся в Татарстане. Об этом во вторник ТАСС сообщила комиссар центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Мария Корнилова.

"Здесь собралось 500 человек, из всех федеральных округов, со всей страны. Каждый конкурс [имеет] разный принцип формирования участников конкурса. Строители формируют команды по окружному принципу и выставляют команду от округа, медицинские отряды направляют команду от конкретного региона и здесь присутствуют те, кто прошли конкурс. Есть ведь еще и заочные этапы и далеко не все, кто бы хотел, сюда смогли попасть", - сказала Корнилова.

По ее словам, конкурс позволит выявить лучших участников студотрядов по различным компетенциям.

"В этом году здесь, в Казани, мы проводим конкурс по пяти направлениям и здесь мы выявим лучший педагогический отряд - это те ребята, которые профессиональнее всего, интереснее всего работают с детьми в летних лагерях, самых профессиональных проводников, которые наиболее подкованы по технической части, но еще там обязательно включается творчество, [а также специалистов] сервиса в области обслуживания по разным компетенциям: официантов, поваров, это лучшие среди строительных отрядов. Пятое направление - это медицинские отряды, в третий раз в этом году будут соревноваться еще и ребята, которые летом работают в учреждениях здравоохранения", - сказала Корнилова.

Конкурс направлен на поддержку и развитие движения студотрядов, повышение престижа рабочих специальностей, профессиональных компетенций, создание положительного имиджа рабочих профессий и культуры охраны труда среди молодежи, он завершится 24 октября. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана, победителей наградят ценными призами и сертификатами.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Суд оштрафовал "Мемориал" за нарушение правил работы иноагента
Размер штрафа составил 300 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС